Dodelijke steekpartij parkeerterrein Almere: drie arrestaties (17, 24, 27 jaar)

Tijdens een feest in een pand aan de Breskensweg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een 26-jarige man doodgestoken op het parkeerterrein, waar eerst een vechtpartij was. Omstanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren.

Het ging om een besloten feest. De politie deed een oproep aan getuigen zich te melden, aangezien er veel omstanders waren en meerdere mensen hebben gefilmd.