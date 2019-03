Moordende rapper doet FunX interview vanuit bajes

Tegen radiopresentator Fernando zegt Djaga dat hij binnen ’gewoon lekker door gaat’ als muzikant. Binnenkort komt zijn nieuwe cd uit. De onlangs uitgebrachte nummers van de zware crimineel staan hoog bij Spotify. „Ik denk dat ik de eerste Nederlandse artiest ben die een gouden plaat krijg in de gevangenis. We gaan de boeken in. Het is een heel leuk gevoel”.

Presentator Fernando van de met belastinggeld betaalde FunX leidt het gesprek in met: ’Ik wil hem feliciteren met zijn succes’.

Wel beklaagt de koelbloedige moordenaar zich erover dat hij in de gevangenis niet alles kan volgen op social media. Hij vertelt dat een familielid hem regelmatig op de hoogte houdt van de successen.

Djaga Djaga is veroordeeld voor de brute liquidatie in mei 2016 van Abderrahim ’Appie’ Belhadj. Dat gebeurde in de flat Kikkenstein in Amsterdam. Belhadj was met berichten op z’n telefoon gelokt met het verhaal dat ’een meisje op hem zat te wachten’.

Er was zestien jaar tegen hem geëist, uiteindelijk kreeg hij er veertien.

Op de dag dat de straf tegen hem werd geëist, bracht de rapper het nummer ’Leven lang’ uit. In de video wordt een liquidatie nagespeeld. Op beeld zegt hij ondermeer ’fuck de officier’. Tijdens de rechtszaak beriep hij zich op zijn zwijgrecht.