Lerarentekort dwingt basisschool tot vormen megaklas

Zo meldt Omroep Flevoland. Waar een klas doorgaans uit zo’n 25 leerlingen bestaat, zit nu meer dan het dubbele aantal in één lokaal. Om ervoor te zorgen dat de docent en onderwijsassistent alle leerlingen in de gaten kunnen houden, is een muur opengebroken tussen twee lokalen.

Sollicitant trok zich terug

Er was volgens directeur Roelie Renzema geen andere oplossing te bedenken. „De sollicitant die we vlak voor de vakantie hadden aangenomen heeft er toch voor gekozen om niet te komen”, schrijft ze volgens Omroep Flevoland in een brief aan de ouders van de leerlingen. Dat was volgens de directeur wel even schrikken. „We hadden namelijk verder geen kandidaten, er had niemand gereageerd op de vacature die nog openstond en de bureaus zoals maandag hadden ook al laten weten niemand aan te kunnen bieden.” Daarbij konden andere docenten van de school geen extra uren gaan draaien.

In de praktijk zal de juf beide klassen instructies geven, terwijl de onderwijsassistent naderhand meehelpt tijdens de les. „We moeten samen ontdekken wat hierin goed werkt en wat niet. Deze werkwijze waarbij een onderwijsassistent in de groep bij de leerkracht is, komt op kleinere schaal al voor binnen onze school maar dit is voor het eerst dat we op deze manier aan twee groepen tegelijk gaan lesgeven”, schrijft Renzema.

Blij met oplossing

Hoewel de situatie in de eerste instantie niet wenselijk is, vertelt Renzema blij te zijn met de oplossing van de school. Ze denkt dat de school op deze manier kwalitatief goed onderwijs kan blijven bieden aan de leerlingen die op die manier worden klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs.

Donderdag staat voor De Boeier een digitale ouderavond op de planning, waarbij de eerste ervaringen besproken worden en vragen van de ouders worden beantwoord.