Dordrecht slaat terug: ’Boom voor de oprit is geen fout van gemeente’

„We willen hier pragmatisch mee omgaan, zoals dat ook elders in de straat is gebeurd”, meldt wethouder Piet Sleeking aan de Dordtse gemeenteraad.

Oprit ’verbreed’

Hoewel een gemeentewoordvoerder maandag nog liet weten dat de binnenkort te planten boom ’natuurlijk niet de bedoeling is’, is het standpunt nu dat de gemeente helemaal niets verkeerd heeft gedaan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de in de zomervakantie aangepaste tekening waartegen geen bezwaar is ingediend. Daarnaast worden de bewoners er ook van beschuldigd hun oprit te hebben verbreed en een door de gemeente geplaatste heg te hebben verwijderd.

Bewoners verbijsterd

De bewoners zijn verbijsterd. „We hebben helemaal niets verbreed en ook is de heg niet door ons verwijderd. Het is treurig dat wij in een kwaad daglicht worden gesteld.” Ze wijzen erop dat nergens anders in de straat een boom voor de oprit wordt geplant. Pikant is dat op eerdere ontwerpen voor de Hazelaarlaan een boom staat ingetekend op de plek waar nu het rioolgemaal staat.