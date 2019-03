A2 Zaltbommel dicht na kantelen mestwagen

De gekantelde vrachtwagen met vloeibare mest op de Rijksweg A2 in Bruchem. Ⓒ AS Media

ZALTBOMMEL - Op de A2 bij Zaltbommel zijn in beide richtingen twee rijstroken afgesloten nadat er een mestwagen is gekanteld. Beide delen van de snelweg zitten onder de vloeibare mest. De weg is afgesloten vanwege schoonmaakwerkzaamheden. ’Het opruimen van de ravage gaat tot diep in de middag duren (+/- 15.30 uur)’, meldt de ANWB.