Kat Bassie al maand vermist op vliegveld: baasje radeloos

Bassies baasje Ilse Machielsen Ⓒ Beeld Werkt

Brussel - Waar is Bassie? Dat vragen inmiddels ruim tweehonderd volgers van #WaarisBassie zich dagelijks af op een special daartoe opgetuigde Facebookgroep. Bassie is een kat die sinds 31 januari vermist is op luchthaven Zaventem (Brussels Airport). Wie hem levend terugvindt, incasseert een beloning van 300 euro.