Jeugdzonde? Dan geen Nederlanderschap

De vreemdeling was in 2016 door de kinderrechter vanwege een mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van twintig uur. Dat was voor de staatssecretaris aanleiding om in 2017 zijn aanvraag voor het Nederlanderschap te weigeren vanwege het „ernstige vermoeden dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde.”

In de procedure voor de Raad van State voerde de klager aan dat er geen sprake meer was van gevaar, nog los van het feit dat hij zijn daad pleegde als minderjarige. Hij heeft inmiddels werk, volgt een opleiding en heeft zich niet opnieuw schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, zo bepleit hij.

Beleid

De raadsheren vonden dat alles echter geen reden om het besluit van de staatssecretaris terug te draaien. „De aangevoerde omstandigheden zijn niet zodanig bijzonder dat zij tot afwijking van dit beleid nopen”, aldus de vandaag gepubliceerde uitspraak.

Het betekent echter niet dat de vreemdeling nooit meer Nederlander kan worden. Hij diende zijn verzoek in binnen de zogenaamde rehabilitatietermijn die gaat lopen nadat de straf is uitgediend. Dan kan alleen in uitzonderlijke gevallen van het beleid worden afgeweken dat iemand die is veroordeeld wegens een misdrijf geen Nederlander kan worden. De rehabilitatietermijn is vorig jaar verlengd van 4 naar 5 jaar.