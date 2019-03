Rekenkamer: valse start bij aanschaf JSF

Ⓒ EPA

DEN HAAG - Nederland is in 2002 onzorgvuldig begonnen aan de aanschaf van het dure nieuwe gevechtsvliegtuig JSF, vindt de Algemene Rekenkamer. Nederland maakte „een valse start” door al mee te doen aan de ontwikkeling van het toestel, nog voordat er was besloten of het ook zou worden aangekocht. De aankoop van 4,5 miljard euro is de grootste voor Defensie ooit.