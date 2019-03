VVD: schippers Sea-Watch 3 vervolgen voor mensensmokkel

De Sea-Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag en is erg omstreden. De bemanning stelt dat ze mensenlevens redt in de Middellandse Zee en in veiligheid brengt in Italië. Dat land beschuldigde Sea-Watch en andere hulporganisaties die hetzelfde doen van het aanjagen van mensensmokkel.

Dat de VVD dat nu ook doet, leidt tot woede bij de ChristenUnie. „Er zijn namelijk totaal geen aanwijzingen dat de schippers zich daaraan schuldig maken”, stelt CU-Kamerlid Voordewind.

Bekijk ook: Nederland houdt Sea Watch 3 aan de ketting

Gesloten havens

Dit jaar kwam Sea-Watch 3 al twee keer in de problemen omdat het schip in geen enkele nabije haven aan mocht meren. Uiteindelijk zijn de opvarenden na lang overleg over verschillende landen verdeeld. Ook Nederland nam uiteindelijk tóch opvarenden op, nadat staatssecretaris Harbers (Asiel) aanvankelijk zei niet te zwichten voor het ’reddingswerk’.

Momenteel wordt het schip verbouwd in Marseille, omdat Nederlandse inspecteurs in Italië concludeerden dat het vaartuig helemaal niet geschikt is om migranten te vervoeren. De inzet van Nederlandse inspecteurs is een doorbraak in een al maanden sluimerende diplomatieke strijd met de populistische Italiaanse regering. Die vindt dat Nederland te weinig doet, terwijl veel reddingsschepen onder Nederlandse vlag varen. Het is echter de vraag hoelang Sea-Watch 3 aan de ketting blijft, aangezien de actieschuit nu alleen door technische mankementen niet mag varen.