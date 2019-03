Henk Ⓒ De Telegraaf

SCHIPHOL - De oogjes zijn wat waterig, maar de glimlach na een korte nacht is onmiskenbaar als hij de aankomsthal in loopt. Ajax-supporter Henk Brandt was er bij, gisteren tijdens het mirakel van Madrid en staat als een van de eerste supporters weer op Schiphol. ,,Het ging door heel het stadion. Dit was de hand van Cruijff.’’