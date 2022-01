Minister Kuipers doet nog geen voorspellingen over versoepelingen: ’Alle scenario’s zijn denkbaar’

Allereerst wil hij kijken naar het verkorten van de quarantainetijd, nu 5 tot 10 dagen na contact met geïnfecteerde. „Als de besmettingsgraad zo hoog is, zitten er ook heel veel mensen in quarantaine. Dan kom je op een moment dat je echt vastloopt in sommige sectoren. Daarom hebben we het OMT gevraagd of de quarantaineregels nog wel passen bij de huidige variant.” Wie immers ziek wordt van de omicronvariant, is dat doorgaans korter dan na besmetting met voorgaande varianten van het coronavirus.

’Twee weken later’

Tegelijkertijd zegt Kuipers ’meer gegevens’ nodig te hebben over de omicronvariant. Hij wijst naar Frankrijk, Italië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, waar de ziekenhuizen weer vol stromen. Dat het bij ons op de intensive cares nog rustig is, komt volgens Kuipers doordat het nog maar tien dagen geleden is dat hier de besmettingscijfers begonnen op te lopen - in de ziekenhuizen zie je dat pas vanaf twee weken later terug.

De druk op het kabinet neemt intussen toe om in elk geval het hoger onderwijs en het mbo te heropenen, sport meer ruimte te bieden en horeca en winkeliers wat lucht te geven. Vanuit de Tweede Kamer bepleit zelfs het sobere SGP heropening van de winkels. Maar meer dan begrip zit er voorlopig niet in. „Ik begrijp heel goed de frustratie van ondernemers, en het woord frustratie doet niet eens recht aan wat ze allemaal hebben meegemaakt afgelopen twee jaar”, reageert minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). „Dat is gewoon heel zwaar. Daar heb ik alle begrip voor.”

Sancties

De bewindsvrouw wil ook niet meteen met sancties dreigen nu winkeliers hebben aangekondigd zaterdag open te gaan. „Niemand doet dit voor z’n lol. Als we met z’n allen bepaalde regels hebben dan hoop ik ook dat iedereen z’n bijdrage daaraan levert. Iedereen kan er zeker van zijn dat als we meer ruimte kunnen nemen dat we dat ook doen.”

Kuipers was stelliger: „Op dit moment zijn er maatregelen en die zijn er niet voor niks. Dat is heel vervelend. Natuurlijk willen we terug naar een situatie van voor corona. De werkelijkheid is: dat kan niet.”