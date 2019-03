Weer lekkende agent achter tralies

Dat meldt de politie. Wat zijn functie precies behelst is niet duidelijk. Dinsdag werd bekend dat een agent in opleiding van de eenheid Amsterdam bijna een jaar lang informatie doorspeelde aan criminelen. Tegen de man is dinsdag voor de rechtbank Arnhem ruim vier jaar cel geëist. In december werd de agent Rick V. uit Zoetermeer veroordeeld tot twee jaar cel voor het systematisch lekken van informatie aan criminelen.

Groot probleem

Het lekken van informatie is een groot probleem bij de politie. Uit het rapport ’Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie: de aard en omvang van het fenomeen’, blijkt dat in de onderzoeksperiode 2015 en 2016 maar liefst 761 dossiers bij politie en Marechaussee zijn opgesteld na signalen over lekkende beambten. Onderzoekers van de Politieacademie deden een steekproef onder twintig procent van de dossiers en stelden vast dat bij een derde van de zaken daadwerkelijk gelekt was.

Hoewel opsporing van lekkende agenten de hoogste prioriteit heeft en de schade catastrofaal kan zijn, gaat er veel mis bij onderzoeken naar dit misdrijf. De registratie van incidenten is beroerd, er is te weinig onderzoekscapaciteit en te vaak wordt niet duidelijk wie gelekt heeft.