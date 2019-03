Spaanse studenten hacken eigen school en passen cijfers aan

De twee studenten verklaarden in de rechtbank dat ze de leerkrachten hackten om de antwoorden van examens te krijgen. Ze installeerden speciale software op de computers van de docenten waardoor ze toegang kregen tot documenten, e-mails en wachtwoorden. De studenten speelden de verkregen antwoorden via een groepsapp door naar hun medestudenten. Dat konden ze maandenlang onopgemerkt doen.

De school vermoedde in 2017 al dat er op grote schaal werd gefraudeerd. Bij een aantal examens gaven tientallen studenten namelijk precies dezelfde antwoorden. Ook concludeerde de school dat er was ingebroken in de computersystemen. De school deed aangifte bij de Spaanse politie. Zij kwamen de studenten op het spoor na een groot onderzoek dat ruim een jaar duurde.

Cijfer aanpassen

Volgens de Spaanse politie hadden de studenten niet alleen toegang tot de computers van de docenten. Zo hadden zij ook de mogelijkheid om schoolresultaten aan te passen in het centrale computersysteem van de school. In de rechtbank vertelden de studenten dat dit niet klopt. Ze wilden er alleen voor zorgen dat alle studenten hun tentamens zouden halen.

De rechtbank veroordeelde de hackers tot een gevangenisstraf van 4 maanden en een boete ter hoogte van 480 euro. De studenten kunnen opgelucht ademhalen. Aangezien ze nog geen strafblad hadden, wordt de straf voorwaardelijk opgelegd.