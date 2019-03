Celstraffen tot 12 jaar voor fatale ripdeal

De carpoolplaats langs de A50 in Vaassen waar Samet Merzifonoglu fataal werd geraakt. Ⓒ GOOGLE MAPS

ZUTPHEN - Drie mannen uit Leeuwarden, Zwolle en Heerde (23, 40 en 38 jaar) moeten twaalf jaar de cel in voor hun betrokkenheid bij een schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen in 2017. De 25-jarige Samet Merzifonoglu kwam daarbij om het leven.