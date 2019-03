Nog 5 Nederlandse oud-SS’ers krijgen Duitse uitkering

Onder de eerder genoemde 34 mensen die op 31 december 2018 nog betaald kregen, zaten zes Nederlanders die lid waren van de SS. Dat bevestigt het Duitse instituut tegenover De Telegraaf. Van één van hen is de uitkering inmiddels gestopt, waardoor er nu nog vijf oud-SS’ers met de Nederlandse nationaliteit geld krijgen gestort vanuit Duitsland.

Vier van de Nederlandse oud-SS’ers werden onderzocht op mogelijke misdaden tegen de menselijkheid. Daarvoor is geen bewijs gevonden. Het onderzoek naar de vijfde loopt nog.

Uitkeringen stopgezet

Tussen de oorspronkelijke groep van 34 op Nederlandse bodem zitten ook zes Duitse burgers die gewond zijn geraakt in de oorlog. Vier Duitsers zaten bij de Wehrmacht, een Duitser en een Let bij de SS. Eén persoon, wiens nationaliteit niet bekend is gemaakt, zat bij de Duitse nazi-strijdkrachten maar onbekend is bij welke. Verder gaat het om weduwen.

In totaal zijn de betalingen aan vier mensen gestopt – vanwege een ’gebrek aan bewijs over de verblijfplaats’, zo meldt het Duitse instituut.

Grijze enveloppen

Hoeveel geld er wordt uitgekeerd, is niet bekend.

Tegenwoordig wordt het bedrag overigens op een betaalrekening gestort, maar vroeger ging dat via een ondergronds netwerk van SS-veteranen, vertelde historicus Cees Kleijn eerder. „Het geld werd in grijze enveloppen via de Duitse ambassade aan contactpersonen binnen de veteranennetwerken verstrekt. Heel schimmig.”

De uitkeringen leiden tot onbegrip bij nabestaanden van oorlogsslachtoffers. „De moraliteit zegt: deze mensen worden wél beloond en niet bestraft”, reageerde Flory Neter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers eerder.