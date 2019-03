Celstraf voor in stukken zagen yogalerares Julia (30)

Foto van de Facebookpagina van de op gruwelijke wijze vermoorde Julia Chernyshova (30). Ⓒ Facebook Julia Chernyshova

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft de 41-jarige Andrei K. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De uit Rusland afkomstige man doodde op 7 januari vorig jaar met grof geweld zijn vrouw Julia Chernyshova (30). Hij zaagde daarna haar lijk in stukken. De lichaamsdelen verpakte hij in twaalf zakken, die hij in een kist van hun beider woning in Scheveningen verstopte.