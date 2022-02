Premium Het beste van De Telegraaf

Mede door lockdown en volle ic’s groeit de wachtlijst Patiënt lang in de rij voor een nier

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Internist-nefroloog Aiko de Vries: „De beste uitkomst voor een niertransplantatie is als er geen dialysetraject aan voorafgaat.”

Leiden - Het aantal Nederlandse patiënten dat wacht op een nieuwe nier, hart of long, is in 2021 gestegen. „Dit is mede het gevolg van de lockdown en volle ic’s met Covid-patiënten. „Het klinkt wat cru, maar door de lockdown gebeuren er bijvoorbeeld minder verkeersongelukken en zijn er dus minder orgaantransplantaties mogelijk.”