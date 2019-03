Timmermans vergelijkt zichzelf met zegevierend Ajax

„Als Ajax Real Madrid met 1-4 kan verslaan in Bernabeu, natúúrlijk kan ik dan ook de volgende voorzitter worden van de Europese Commissie”, zo zegt de PvdA’er in een toespraak die hij op zijn Instagram heeft gedeeld.

Ⓒ Screenshot Instagram @frans_timmermans

Opvallende vergelijking

De vergelijking met Ajax is opvallend. Net als Ajax geldt Timmermans als outsider om Champions League van de EU-baantjes te winnen: baas worden van de commissie. Timmermans is daarbij afhankelijk van hoe de sociaaldemocraten presteren bij de verkiezingen voor het Europees Parlement: de grootste fractie mag waarschijnlijk de commissievoorzitter leveren. De christendemocraten gaan echter stijf aan kop.

Timmermans laat zich als voetballiefhebber overigens minder uit over Ajax dan over zijn geliefde club Roda JC, de mijnwerkersclub uit Kerkrade die momenteel zesde staat in de Keukenkampioen Divisie.