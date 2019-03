Futiele snelheidsboete loopt op tot 192.000 euro

De werknemer werd geflitst met 72 kilometer per uur waar maximaal 50 was toegestaan, meldt Nieuwsblad. Normaal gesproken levert dat bij onze zuiderburen een boete op van tussen de 200 en de 4.000 euro.

Maar de werkgever heeft zichzelf in de hand gesneden door een ’administratieve nalatigheid’: het bedrijf reageerde niet binnen de wettelijke termijn van vijftien dagen om de identiteit van de bestuurder bekend te maken. Omdat de termijn werd overschreden, is de boete omgezet in een dwangsom en enkele malen verhoogd.

Dwangsom

En ook daar bleef het niet bij. Omdat bleek dat het ook niet de eerste keer was dat het bedrijf zich schuldig maakte aan een dergelijk feit, werd de rekening nog eens vermenigvuldigd. Resultaat: de dwangsom bedraagt momenteel 144.000 euro en de baas van het bedrijf werd ook nog eens veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk en 48.000 euro boete. Goed voor een totaal kostenplaatje van 192.000 euro dus.