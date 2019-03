Ajaxfans genieten tussen Real-publiek: ’Leek wel ballet’

Dave en Paul (r) Mansoor met Madrid-fans na afloop. Hij beleefde de magische wedstrijd op een bijzondere plek in het stadion: tussen de Real-fans. „Toen ik het vak binnenliep, riep ik gelijk keihard ’Ajax!’ De Spanjaarden keken toen wel even gek op.” Ⓒ EIGEN FOTO

Ajax-fans hebben in Spanje de avond van hun leven gehad. Na de eclatante 4-1 overwinning op Real Madrid in de achtste finale van de Champions League doken velen van hen de kroeg in. Ze kunnen hun geluk niet op. „Ajax gaat gewoon dit cuppie winnen!”