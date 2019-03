Spijt van liefdestattoo: ’Het doet nog steeds zeer’

Gaat Wesley Sneijder zijn Yolanthe-tattoos verwijderen? Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Wesley en Yolanthe kunnen er over meepraten: de liefde is voorbij, maar de liefdesverklaring staat vereeuwigd op de huid. Wat te doen met een liefdestatoeage nadat de relatie voorbij is? „Weghalen was net zo pijnlijk als de scheiding zelf”, aldus Lucie Loete.