Race tegen de klok rond afschot Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft in februari 432 edelherten afgeschoten. Voor dat aantal waren 16 afschotdagen nodig, een gemiddelde van 27 per dag. Maar in januari lag dat gemiddelde nog op bijna 33, toen 825 herten de dood vonden.

Weer speelt rol

Dat heeft te maken met de weersomstandigheden, legt woordvoerder Joke Bijl uit. „Februari was een warmere maand dan januari. Bij zachter weer is het lastiger om bij de dieren te komen, omdat ze veel alerter zijn. Ze hoeven zich niet te sparen vanwege de kou.” Daarom is de Body Condition Score van de dieren ook niet afgenomen, blijkt uit de maandupdate. Er is bijvoorbeeld meer beschikbaar gras en kruiden.

Het wordt daarom een race tegen de klok voor Staatsbosbeheer om de streefdatum van 1 april te halen. Vanaf dat moment mogen de dieren tot 1 september niet meer worden afgeschoten. In maart moet daarom een aantal van 476 worden gehaald, om op het totaal van 1830 edelherten uit te komen. In dat geval blijven er nog 490 over in de Oostvaardersplassen.

Bijl: „Het is afwachten of we het halen. Zorgvuldigheid staat voorop. Het afschieten moet veilig gebeuren. We gaan gewoon door en kijken hoever we komen. Want dit is een overgangsjaar, waarin we ook later begonnen zijn. Niet op 1 september, maar op 10 december.” Dat komt vanwege de door dierenorganisaties aangespannen rechtszaken.

Consumptie

Van de 432 in februari afgeschoten edelherten zijn er 372 aangeboden voor consumptie. De rest is als voedselbron voor andere dieren in het gebied achtergebleven of vernietigd.