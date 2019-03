’Machtsgreep’ Albanese bendes in onderwereld Limburg

L1 spreekt van ’een machtsgreep in de Limburgse onderwereld’. De omroep baseert zich op eigen onderzoek. Albanese bendes zorgen al maanden in toenemende mate voor problemen in de provincie.

De politie bevestigt die berichtgeving en stelt dat er sprake is van ’Albanezen-problematiek’. De Albanezen zouden goed georganiseerd te werk gaan. „Ze krijgen een steeds grotere rol in de drugswereld, omdat ze niet opvallen. Ze rijden niet in dikke auto’s en pochen niet met het geld dat ze verdienen. Dat maakt ze een betrouwbare partner voor andere criminelen”, vertelt een politiefunctionaris.

Een woordvoerder van de politie Limburg kon op korte termijn geen commentaar geven.