Commandant: 400 IS-strijders geven zich over in Oost-Syrië

Naar schatting waren tot de evacuatie nog ongeveer duizend IS-strijders in Baghouz. In het laatste bolwerk van IS in Oost-Syrië gaf een grote groep strijders zich maandag al over. Toen ging het om 150 mannen. Ook zij werden gevangengenomen door de SDF, gesteund door de Amerikanen. De SDF heeft de laatste dagen de aanval opgevoerd om IS definitief te verslaan.

Bekijk ook: Paniek regeert in laatste bolwerk IS