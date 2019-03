Kabinet haalt geld naar voren voor verlagen werkdruk basisschool

Er komt dus geen extra geld vrij voor het tegengaan van de werkdruk in de klassen. Door het naar voren halen van het bedrag van 94 miljoen is er later deze kabinetsperiode minder geld beschikbaar dan aanvankelijk was ingeroosterd.

CNV Onderwijs is desondanks ’heel erg blij’. „Hiermee kan de werkdruk op korte termijn verminderd worden. De nood is hoog in het onderwijs. Met deze kasschuif snapt Den Haag dat er nu iets moet gebeuren”, aldus voorzitter Loek Schueler.

Druk

Dit schooljaar was al structureel 237 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk aan te pakken. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat dit bedrag omhoog naar 333 miljoen euro. Het geld kan worden ingezet voor het aannemen van extra mensen die werk bij leraren weghalen, zoals gymleraren, onderwijsassistenten en conciërges.