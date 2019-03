Vader 16 jaar de cel in na zuuraanval op eigen zoon (3)

De man gooide in juli 2018 een zure vloeistof uit een accu over zijn zoon, die daarbij ernstige brandwonden in zich gezicht en op zijn armen opliep. Om de identiteit van het kind te beschermen, wordt de naam van de dader niet vrijgegeven.

De man handelde volgens de rechter niet alleen. Vijf anderen werden veroordeeld voor celstraffen tussen 12 en 14 jaar. De rechter spreekt van een ’monsterlijke’ daad in de winkel in Worcester. Bewakingscamera’s registreerden de aanval.

Voogdij

Op het moment van de aanval waren de vader en moeder van het kind in een zwaar gevecht om de voogdij verwikkeld. Tijdens de rechtszaak is het motief van de vader en zijn handlangers niet duidelijk geworden. Mogelijk wilde hij aantonen dat de moeder niet in staat was om voor het kind te zorgen. De moeder was op het moment van de aanval ook in het warenhuis.

De peuter is inmiddels hersteld van de aanval en woont bij zijn moeder.

