Syrisch gezin weigert aangeboden ’spookhuis’

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil het gezin in kwestie uit een azc in Heerhugowaard zetten omdat het de woning weigerde. De Syriërs krijgen al geen zakgeld meer.

Het gezin erkent volgens het Noordhollands Dagblad dat het eerst praktische bezwaren had tegen de woning. „Die zouden we erbij genomen hebben. Maar dat ging niet meer nadat mijn vrouw in het huis een geest had gezien”, zei de man van het gezin.

Als de voorzieningenrechter - uiterlijk 19 maart - besluit dat het gezin uitgezet mag worden, komt het op straat te staan. Het gezin leeft nu van giften van vrienden en kennissen.