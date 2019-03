Halsema: vrijdag besluit over sluiting Smoke Palace

Dit beloofde de burgemeester woensdagavond aan zo’n honderd verontruste bewoners van de Dapperbuurt, tijdens een informatiebijeenkomst in het Manor Hotel naar aanleiding van de tweede bomaanslag op de coffeeshop, afgelopen zondagnacht. Door de aanslag werden twee deuren van aangrenzende woningen uit hun sponningen geblazen en sneuvelden tientallen ruiten van huizen en winkels in de Linnaeusstraat.

De buurtbijeenkomst begon vijandig, toen een van de bewoners de burgemeester confronteerde met de afwijzende houding die haar partij Groen Links inneemt ten opzichte van cameratoezicht. “Ik sta hier als burgemeester, en niet als lid van een politieke partij, maar het is een vergissing om te denken dat de buurt veiliger wordt van cameratoezicht. Wij kunnen namelijk niet alle beelden van die camera’s voortdurend in de gaten houden”, reageerde Halsema, die de aanwezigen er aan herinnerde dat ze zelf nog maar kortgeleden uit Oost is vertrokken. “Ik begrijp uw zorgen. Dit voelt als mijn eigen buurt.”

Aanwezige winkeliers pleitten voor het openhouden van de coffeeshop, aangezien zij verwachtten dat sluiting juist voor toename van drugsoverlast zal zorgen. “Straks staan de dealers hun spullen weer in onze portieken te verkopen, zoals vroeger. Dat wil toch niemand?”, zei de eigenaar van een modezaak tegenover het hasjhuis.

Enkele aanwezige buurtkinderen vroegen de burgemeester om meer te vertellen over de achtergrond van de aanslag. “Er waren kinderen die huilend wakker schrokken van de bom en riepen om hun moeder”, zei de 12-jarige Phillip. Ter plaatse besloot Halsema om de wijkagent een bezoek te laten brengen aan de Linnaeusschool, waar de meeste buurtkinderen naartoe gaan.