Meer treinen gestrand in 2018

Dat blijkt uit cijfers die ProRail voor De Telegraaf verzamelde.

„Bij een melding van een stilstaande trein wordt eerst geprobeerd de defecte trein te repareren of te resetten. Lukt dit niet of niet snel genoeg, dan kan ProRail allerlei evacuatiemogelijkheden aandragen en regelen, zoals het vorderen van een locomotief of het regelen van een andere trein”, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom.

Vanaf komende zomer maakt ProRail ook gebruik van zogenoemde Unimogs, spoorwegvoertuigen waarmee men over de weg of door het weiland bij een gestrande trein kan komen. Eikelboom: „Vervolgens kunnen die wagens op het spoor gezet worden en een trein wegtrekken om reizigers te evacueren. We schaffen vijf Unimogs aan die op strategische plekken in het land gestationeerd worden, zodat zij snel ter plekke kunnen zijn.”

Vorig jaar slaagde ProRail er in 84% van de gevallen in reizigers binnen een uur verder te vervoeren. 331 keer (15%) was daar een uur tot twee uur voor nodig, terwijl 24 keer (1%) het oponthoud langer dan twee uur duurde voordat er verder gereisd kon worden. „Vervolgens wordt de trein zo snel mogelijk gerepareerd, zodat het treinverkeer weer snel op gang kan komen”, weet de zegsman. „De meeste gestrande treinen betreft een aanrijding persoon, oftewel suïcide.”