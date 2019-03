Piloten oververmoeid achter stuurknuppel

Dat zegt de European Cockpit Association (ECA) in reactie op een nieuwe wetenschappelijke studie in opdracht van de Europese Commissie. ECA-voorzitter Jon Horne, een Britse captain, roept Brussel op de regels acuut aan te scherpen. Zeker nu de luchtvaart onstuimig doorgroeit en er een serieus pilotentekort dreigt. „Daardoor neemt de werkdruk toe.”

De Europese veiligheidswaakhond EASA heeft het veldonderzoek laten uitvoeren door onder andere het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR. „Live-testen onder bijna 16.000 piloten en cabinebemanning tonen aan dat het menselijk lichaam vaak te veel wordt ontregeld in nachtelijke uren, vooral op verre vluchten, en bij vroege vertrekken en late aankomsten, met name bij prijsvechters”, meent Horne.

De resultaten van de EU-studie zijn volgens hem alarmerend. „Wij wisten natuurlijk al vanuit de praktijk dat lange nachtvluchten ervoor kunnen zorgen dat veel piloten oververmoeid raken. Nu is bewezen dat dit ook geldt voor kortere vluchten op tijden wanneer je normaal moet slapen. Die situatie is onacceptabel. We willen dat er snel actie wordt ondernomen.”

Ook de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) stelt aan de hand van dit onderzoek vast dat de risico’s in de nacht te groot zijn. „De conclusies zijn voor ons reden om in Brussel aan de bel te trekken. De wetgeving over werk- en rusttijden moet worden aangepast om vermoeidheid bij piloten te voorkomen. Dat is belangrijk voor de vliegveiligheid”, aldus VNV-woordvoerder Joost van Doesburg.

Fatigue

Volgens een verklaring van EASA blijkt dat er een sterk toegenomen kans is op ’een hoog niveau van fatigue’ (jargon voor oververmoeidheid) in de nachtelijke uren tijdens landingsprocedures.

„Er is geen wezenlijk verschil tussen vluchten langer en korter dan tien uur. Dat is echter niet meegenomen in de huidige EU-richtlijnen van Flight Time Limitation. Deze hogere risico’s moeten beter aangepakt worden in de luchtvaart, bijvoorbeeld door extra bemanning in te zetten en het bieden van meer gelegenheid voor slaap voor en tijdens nachtvluchten.”

Volgens het rapport van de Europese Commissie is het aantal gevallen van indutten in de cockpit op kruishoogte veel hoger dan verwacht. Omdat dan de automatische piloot aan staat, is er niet direct sprake van levensgevaar, maar tijdens een daling kunnen vermoeide vliegers wel degelijk ernstige fouten maken.

Fataal

Op naar schatting een van de vijf tot zes rampvluchten door menselijk falen draagt fatigue volgens ECA fors bij aan de fatale afloop. „Ook alle vliegmaatschappijen moeten dit gevaar serieuzer nemen. De London School of Economics concludeerde eerder al dat 60% van de piloten regelmatig last van oververmoeidheid heeft – 30% valt soms in een microslaap – maar dat hun werkgevers er te weinig aan doen”, meent Horne.

Hij spreekt van een ’wake-upcall’. Luchtvaartkoepel IATA verwacht dat het aantal luchtreizigers rond 2035 wereldwijd is verdubbeld naar acht miljard. Eens per vijf miljoen vluchten gaat het dodelijk mis, dus vliegen blijft relatief veilig. „Dat willen we graag zo houden, maar dan moet er wat fundamenteels gaan veranderen aan de werkstress en de fitheid in de nacht”, vinden Europese pilotenclubs.

Reactiesnelheid

Volgens Horne kan wel 70% van de aandacht en reactiesnelheid van vliegers tijdelijk verloren gaan door aanhoudende fatigue. „Op cruciale momenten tijdens een vlucht kan dat funest zijn.”