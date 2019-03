Frictie door heffing trucks: ’Dit kabinet duwt groen door de strot’

In het regeerakkoord is afgesproken dat er ’zo snel mogelijk’ rekeningrijden voor vrachtwagens wordt ingevoerd. De opbrengst moet terug naar de transportsector voor vergroening en innovatie. Er zijn over details geen afspraken gemaakt en dat leverde tijdens een Kamerdebat frictie op tussen de coalitiepartijen.

Het kabinet is van plan om chauffeurs te belasten op alle snelwegen en op sluiproutes. Dat gaat voor regeringspartij D66 niet ver genoeg. De democraten willen een heffing op alle provinciale wegen. ChristenUnie is bang dat truckers vluchten naar dorpswegen en wil daarom alle gemaakte kilometers belasten.

De VVD wil juist dat de heffing zo beperkt mogelijk wordt ingevoerd. „Het regeerakkoord is de enige reden waarom we dit doen”, jammert VVD-Kamerlid Remco Dijkstra tijdens een debat over de vrachttaks. „Hoe meer we lezen over dit plan des te vervelender het gaat worden. Het doet niets voor files, niets voor het milieu, het is slecht voor verkeersveiligheid en er worden amper minder kilometers gereden.”

Oppositiepartij PVV daagt de liberalen uit om na het kinderpardon en het dividend-debacle nu zelf een keer het regeerakkoord open te breken. „Dit kabinet belast de transportsector kapot”, foetert PVV-Kamerlid Roy van Aalst. „De minister kan niet eens beantwoorden hoeveel minder de aarde opwarmt door de vrachtwagenheffing. Waar doe je het dan voor?”

Afspraken

Het CDA houdt zich op de vlakte. „Het regeerakkoord is glashelder”, zegt Kamerlid Maurits von Martels. Hij maakt zich wel boos omdat vrachtwagens ook moeten opdraaien voor accijnsderving. „Dat is in strijd met de afspraken. De belofte is dat alles terugvloeit naar de sector.”

Over naar wie de inkomsten moeten vloeien en over de tarieven is ook onenigheid binnen de coalitie. En net als ChristenUnie wil D66 dat nul-emissietrucks niet worden belast. De VVD wil voor alle categorieën zo laag mogelijke tarieven. De PVV gruwt van het idee. „Ondernemers willen best meedenken over duurzame maatregelen”, stelt Kamerlid Van Aalst. „Maar dit kabinet duwt het door de strot. Mensen gooien er straks tien euro in en er komt nog geen euro terug. De transportsector kan beter geld steken in Holland Casino. Dat levert meer op.”

Wetsvoorstel

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel. De VVD-bewindsvrouw probeert in overleg met de transportsector tot een middenweg te komen. „We moeten ervoor waken dat de inkomsten een politiek speeltje gaan worden”, zegt de verkeersminister. Als het aan haar ligt komen er wel verschillen in tarieven voor vieze en schone vrachtwagens. Een gratis rit voor stekkertrucks zit er niet in: „Dan komen we in een rare situatie waar straks de ene helft dubbel gaat betalen om de andere helft te compenseren.”