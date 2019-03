Ski-letsel valt mee: hoe kan dat?

Dat blijkt uit cijfers die de ANWB Alarmcentrale voor De Telegraaf verzamelde over de periode december tot en met februari.

„De pistes lagen er geweldig bij met perfecte sneeuw en de zon zorgde ervoor dat de temperaturen ook aangenaam waren. Heel anders dan vorig jaar, toen wintersporters met extreme kou te maken kregen en skipistes veranderden in ijsplaten, waardoor wintersporters harder ten val kwamen met ernstige gevolgen”, zegt Annelies Tichelaar van de ANWB.

„De top vijf van meest voorkomende wintersportletsels wordt aangevoerd door problemen met de kniebanden, gevolgd door fracturen aan respectievelijk onderbeen en enkel, bovenarm, wervel en sleutelbeen”, weet Tichelaar. „De meeste meldingen kwamen uit Oostenrijk, dat voor Nederlanders nog altijd het favoriete wintersportland is, gevolgd door Frankrijk en Zwitserland. Zo’n 133 wintersporters kwamen met een ligtaxi of ambulance naar huis. Vorig jaar waren dat er nog 154.”

Pechvogels

Jeroen Sloof is één van de pechvogels die op de hellingen ten val kwam. „Het gebeurde gewoon op een blauwe afdaling in Sankt Anton. Ik moest uitwijken voor een andere skiër en bij het terugsturen raakte het topje van mijn ski een hoopje sneeuw en daar ging ik voorover onderuit.”

„Ik stond daarna weer op en ben doorgeskied, maar later kreeg ik toch veel pijn. Toen ik mijn kleding uitdeed, zag ik dat het bot van mijn sleutelbeen niet zat zoals het hoorde. Uiteindelijk bleek in het ziekenhuis dat het op drie plaatsen gebroken was. Na contact met mijn verzekeraar werd besloten dat mijn vriendin Roos en ik terug moesten vliegen naar Nederland om daar uiteindelijk verder geholpen te worden.”

„Het was een flinke klapper”, kijkt de 25-jarige skiër terug. „Op mijn gps-horloge bleek mijn snelheid op 77 km/u gelegen te hebben. Dat is best wel hard natuurlijk. Maar het ergste is nog dat het op de eerste echte skidag al gebeurde en mijn vakantie daarmee direct over was.”

De Harderwijkse student werktuigbouwkunde wordt vandaag geopereerd. „De zwelling moest eerst minder worden en nu dat zo is, wordt er een metalen plaatje op mijn sleutelbeen gezet. Over een paar weken heb ik het volgens de arts dan nergens meer over. Natuurlijk ben ik wel geschrokken, maar niet dusdanig dat ik niet meer ga skiën. Volgend jaar ga ik gewoon weer, want het is en blijft een geweldige sport...”

Niet alleen op de pistes was het kommer en kwel, ook onderweg ondervonden landgenoten problemen. Circa 3000 Nederlanders meldden zich namelijk bij de Alarmcentrale met autopech. „Dat aantal is wel weer gelijk aan vorig jaar”, aldus Tichelaar.