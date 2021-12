Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke zondagmiddag, ondanks abrupte coronasluiting Racecafé Zandvoort ontploft voor Max: ’Alsof je erbij bent in Abu Dhabi’

Door onze verslaggevers

Spanning en sensatie in racecafé Rabbel in Zandvoort. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Het enige dat Max Verstappen tijdens zijn kampioensrace in Abu Dhabi niet lukte was om door de geluidsbarrière te breken. Dat smetje werd volledig goedgemaakt door het gejuich dat vanuit huiskamers en kroegen in heel Nederland klonk op het moment dat de nieuwe wereldkampioen zijn rivaal Hamilton in de laatste ronde verschalkte.