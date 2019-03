Familie op zoek naar lichaam Paula

René en Rob Musquetier, zoon en broer van de overleden Paula: ‘Ze is in rook opgegaan’. Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - In de Haagse zorginstelling Florence Mariahoeve speelt zich een drama af, waarbij familieleden op zoek zijn naar het stoffelijk overschot van hun overleden zus en moeder Paula Musquetier. Voor de nabestaanden is de 74-jarige in rook opgegaan nu haar partner het lichaam heeft laten overbrengen naar ’een onbekende locatie’.