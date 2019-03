Advocaat Trump weer urenlang verhoord

Adam Schiff, de voorzitter van de commissie, ging niet inhoudelijk in op het verhoor, maar zei wel dat Cohen „goed heeft meegewerkt” en dat de ontmoeting „zeer productief” is geweest. Ook heeft de advocaat nieuwe documenten aan de commissie overgedragen. Wat er in die documenten te lezen was, wilde Schiff niet zeggen.

Cohen werd vorige week ook al urenlang door de commissie aan de tand gevoeld. Hij noemde Trump tijdens dat verhoor onder meer een racist, een oplichter en een bedrieger.

De advocaat had eerder al bekend dat hij de wet op de campagnefinancieringen had overtreden in opdracht van Trump en werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.