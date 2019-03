Senator VS en oud-gevechtspiloot: ik ben verkracht door meerdere

Ze heeft dit nooit aan iemand gemeld omdat ze zichzelf de schuld gaf en het systeem niet vertrouwde, vertelde ze tijdens een hoorzitting van de Senaat over seksueel geweld in de Amerikaanse krijgsmacht. McSally wilde niet zeggen wie haar aanvaller was.

Een ander lid van de commissie, de Democratische senator Tammy Duckworth, zei dat het leger „volledig heeft gefaald” bij de afhandeling van het seksuele misbruik van haar collega. Duckworth is een gepensioneerde legerofficier die beide benen tijdens een gevecht in de oorlog in Irak verloor.