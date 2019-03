Code geel: regen, wind en ongelukken

In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten van het land en wordt het tijdelijk droog met opklaringen. Dit duurt echter niet lang, want rond het middaguur neemt de wind opnieuw toe tot stormachtige proporties. Het zal er vooral in het westen en het noordwesten hard aan toe gaan, met windstoten 100 kilometer per uur. Zo meldt Weeronline.

Vanavond blijft het nog onrustig, maar in de nacht naar vrijdag draait de wind van zuidwest naar west en neemt deze geleidelijk wat af.

Morgen

Vrijdag is het grote delen van de dag droog, maar voor het weekend staan weer buien en wind op het menu.

Chaos op de weg

Het is chaos op de A8 richting Amsterdam en de A9 richting Amstelveen. Door ongelukken staan daar ellenlange files. Door een botsing tussen een vrachtwagen en meerder personenauto’s, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein, staat het vast. Hierdoor staat er op de A22 bij Velsen ook een lange file. Zo meldt NH Nieuws.

Op de A8 richting Amsterdam was het niet veel beter. Tussen Westzaan en knooppunt Zaandam vond deze ochtend ook een ongeluk plaats. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging houdt vooralsnog stand.

Op de N34 bij Klijndijk zijn ook drie auto’s op elkaar gebotst. Hierbij raakten twee personen gewond.

Reanimatie

Een vrachtwagenchauffeur die achter een ongeval op de N207 in Boskoop reed, heeft eerste hulp verleend. De auto voor hem knalde tegen een boom en belandde vervolgens in het water. De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto bevrijd en is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De weg is in beide richtingen afgesloten.

