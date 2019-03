Amerikaanse journalist Venezuela uitgezet

De Verenigde Staten eisten woensdag de „onmiddellijke vrijlating” van Weddle. Washington heeft nieuwe sancties tegen het regime van president Nicolás Maduro aangekondigd. Zo worden visa die al waren verleend aan 77 Venezolanen die bij de overheid werken of hun familieleden, ingetrokken.

De autoritaire regering van Maduro heeft enkele weken geleden al buitenlandse journalisten opgepakt en het land uitgezet, omdat ze zonder geldig werkvisum in Venezuela zouden zijn. Sinds eind vorig jaar is de Duitse journalist Billy Six ook in hechtenis in Venezuela. Hij wordt beschuldigd van spionage en rebellie.