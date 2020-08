Zorgen bij NS en ProRail om hittegolf

Zo kwam er bij routinecontroles donderdagochtend een scheurtje in een spoorstaaf aan het licht in een wissel bij Almere, maar dat zou volgens een woordvoerder van ProRail niet direct te wijten zijn aan de hitte. „Het moet wel gerepareerd worden. Treinen kunnen er met 5 km/u overheen rijden.”

Tropische dagen zijn lekker voor vakantiegangers in Nederland, maar voor ProRail en NS reden om extra maatregelen te nemen. Hitte kan staal en elektronica in wissels, seinen en materieel ontwrichten en vergroot de kans op vertragingen.

Extra monteursploegen

„Voorafgaand aan de hete perioden plaatsen we al zoveel mogelijk koelapparatuur bij spoorsystemen, maar dat kan niet overal. Ook controleren we de al geplaatste airconditioners en zetten spooraannemers meer monteursploegen in om storingen te verhelpen”, aldus de zegsman.

Bij een luchttemperatuur van meer dan 25 graden kan een spoorstaaf volgens hem zo de 70 graden aantikken. „Bij elke dag 30 plus kan het echt problematisch worden. Omdat staal uitzet en daar is normaal best wat ruimte voor, kunnen door blijvende druk zogeheten slingers in het spoor ontstaan. Treinen kunnen er dan niet meer overheen rijden. Onze inspecteurs controleren regelmatig het spoor. Met name ook spoorbruggen houden we goed in de gaten.”

Vervoerders doen er alles aan om problemen tot een minimum te beperken. Als door de hitte toch een trein defect raakt, staan wegsleeplocomotieven al klaar. De trein kan dan snel worden weggehaald om het overige treinverkeer zo vrij baan te geven.

„Ook evacuatie van reizigers uit hete rijtuigen heeft voor onze incidentenbestrijders de hoogste prioriteit. Zeker wanneer de airco in de trein uitvalt, gaan zij er met zwaailicht op af. Alle voertuigen zijn ruim voorzien van drinkwater om gestrande reizigers te helpen”, benadrukt ProRail.

Verzakking

Ook de droogte is volgens de woordvoerder reden om maximaal op te letten. „We inspecteren bijvoorbeeld de spoordijken op dreigende verzakkingen. Daarnaast nemen we maatregelen om bermbranden te voorkomen”, zegt hij.

Treinreizigers wordt dringend aangeraden voor vertrek altijd de reisplanner te raadplegen en voldoende drinken voor onderweg mee te nemen. NS bereidt zich naar eigen zeggen voor op langdurige warmte. Waar nodig worden extra treinen ingezet.

„Onze Veiligheid & Service-medewerkers hebben net als de incidentenbestrijders van ProRail altijd flesjes water mee bij eventuele verstoringen. We zijn heel alert op oververhitting van gestrande reizigers en houden de vinger elke extreme zomerdag aan de pols”, benadrukt een NS-woordvoerster.