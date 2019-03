Record cruiseschepen Rotterdam

Steeds meer rederijen wijken uit van Amsterdam, nadat de gemeente hun passagiers opscheept met een toeristentaks die als onredelijk wordt beschouwd. Bovendien staat de cruiseterminal in het centrum ter discussie.

Voor twaalf cruiseschepen is het in 2019 de eerste keer dat ze Rotterdam aandoen. Daaronder de Costa Mediterranea op 6 mei, de Costa Smeralda op 22 oktober (tweede cruiseschip dat vaart op LNG) en de MSC Grandiosa op 4 november. Ook de Rotterdam en Zuiderdam van de Holland America Line zijn weer terug.

,,Vaarvakanties zijn economisch belangrijk voor de stad. Cruiseschepen verduurzamen snel. In overleg met de rederijen, het Havenbedrijf en de gemeente stimuleren we groene cruises”, zegt diecteur Mai Elmar van Cruiseport Rotterdam.

,,We gunnen 7 maart de eer aan twee AIDA-schepen om het spits af te bijten in de Rotterdamse haven. Met hun green cruising concept en de tewaterlating van de Nova, het eerste LNG aangedreven cruiseschip, zet deze Duitse rederij de toon. We willen zo ook extra Duitse toeristen naar Rotterdam trekken”, aldus Elmar.