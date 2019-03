Oppositieleider Venezuela wil meer druk uit EU

De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel dat „een diplomaat zich als plaatselijk politicus gedraagt en zich inzet voor de samenzwering van extremisten in de Venezolaanse oppositie.” Het feit dat Kriener maandag op het vliegveld van Caracas was om Guaidó na diens buitenlandse reis te verwelkomen, irriteert het regime. Een Nederlandse diplomaat was daar ook bij aanwezig.

Guaidó is de voorzitter van het door Maduro aan de kant geschoven gekozen parlement. Guaidó heeft zich tot interim-president uitgeroepen en wordt in die positie erkend door tientallen landen, inclusief Duitsland en Nederland.

Meer over Venezuela:

Bekijk ook: Maduro mobiliseert eigen achterban

Bekijk ook: Guaidó riskeert arrestatie

Bekijk ook: Duizenden aanhangers verwelkomen Guaidó

Bekijk ook: Colombia wil Nicolás Maduro omsingelen

Bekijk ook: Grens van Venezuela potdicht