Stapavond totaal geëscaleerd: vrienden ontwaken in Barcelona

„Het filiaal van de fastfoodketen was maar een kwartiertje van de club en de makkelijkste plek om eten te halen. Toen we de vliegtuigen zagen, besloten we Skyscanner te checken”, vertelt Jack aan de Mirror. Voor Tara is het einde van de avond een groot zwart gat, maar Jack heeft haar bijgepraat. „Blijkbaar zijn we ook bijna naar Marokko gegaan.”

Tijdens de vlucht vielen de vrienden in een diepe slaap. Toen ze hoog in de lucht ontwaakten, hadden ze geen idee waar ze waren. „Mijn eerste gedachte was dat ik gestorven was en op weg naar de hemel”, zegt Tara.

Later bleek dat het stel zó dronken was, dat hen bijna de toegang tot het vliegtuig was ontzegd. Ondans dat ze wel hebben genoten van hun onverwachte tripje, hopen ze dat het niet meer zal gebeuren. De ouders van de tieners hebben inmiddels hun paspoorten in beslag genomen.