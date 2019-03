’Linkse autohaat schaamteloos’

De Amsterdamse parkeertarieven vanaf april 2019

Amsterdam - Oppositiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad zijn verontwaardigd over de enorme stijgingen in parkeerkosten (soms wel 100 procent verhoging) die het stadsbestuur van GroenLinks, D66, PvdA en SP vanaf april 2019 invoert. Ook valt de oppositie over het schrappen van in totaal 10.000 parkeerplekken. Het plan wordt uitgevoerd door verkeerswethouder Sharon Dijksma.