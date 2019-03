Thailand verbiedt partij voor verkiezing

De verkiezingen staan 24 maart op de agenda. Het zijn de eerste min of meer vrije verkiezingen sinds het leger in 2014 de macht greep. De militaire coupplegers hebben herhaaldelijk beloofd parlementsverkiezingen te houden, in 2015, 2017 en 2018, maar het kwam er maar niet van.

De schatrijke Shinawatra is ondanks zijn ballingschap een invloedrijk politicus die onder meer met de TRC een poging heeft gedaan meer greep op het land te krijgen. Hij is naar Dubai uitgeweken, nadat hij in 2006 als premier door de militairen aan de kant was geschoven. De militairen hebben in de komende verkiezingen juntaleider Prayut Chan-Ocha ingezet. Hij is dan de kandidaat-premier van de partij Palang Pracharath.