Leuzen op gebouwen tegen Friese PVV-kandidaten

Notmeijer staat op de PVV-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in Drenthe, Graansma is PVV-kandidaat in Friesland.

Op een foto die PVV-leider Geert Wilders via Twitter doorstuurde is te zien hoe de muur rond de woning van Graansma is beklad met leuzen waarin die onder meer wordt beticht van fascisme. Maar ook staat er: ’Stap op Jeffrey denk zelf na’. Op de kantine van Drenthina staat dat „PVV/fascist” Notmeijer een rode kaart moet krijgen. De club heeft aangifte gedaan van vandalisme, zegt voorzitter Willem Jan Alders.

Ook de PVV in Friesland doet aangifte. „We weten het nog niet zo lang, maar wij doen in dit soort zaken altijd aangifte”, zegt Max Aardema, PVV-lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen in Friesland. „Heel vervelend dat dit gebeurt, zegt Aardema. „Dit soort incidenten zijn de afgelopen jaren al meerdere keren voorgekomen in Friesland. Vorig jaar waren er in het dorp waar Graansma woont ook al leuzen op een sportcomplex geverfd.”