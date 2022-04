Zweedse krant: Zweden wil lidmaatschap NAVO aanvragen

Zweden is altijd neutraal geweest, maar sinds de Russische aanval op Oekraïne gaan steeds meer stemmen op toe te treden tot de NAVO. De sociaaldemocratische partij was er altijd tegen maar heeft volgens de krant nu besloten toe te willen treden tot de alliantie. De oppositie had premier Andersson vorige maand gevraagd om aansluiting bij de NAVO, maar toen vond ze nog dat dat de veiligheid in Europa zou bedreigen.

'Zweden wil al in juni lid worden van de NAVO', kopt de grote Zweedse krant Aftonbladet.

De minderheidsregering in Stockholm heeft al wapens naar Oekraïne gestuurd , waaronder 5000 antitankwapens, helmen, uitrusting en veldrantsoenen. Zweden brak daarmee met het beleid geen wapens te sturen naar landen die in oorlog zijn verwikkeld.

De laatste keer dat Zweden dit deed was in 1939, toen de Sovjet-Unie Finland binnenviel. Ook in Finland, dat grenst aan Rusland, is een discussie gaande over NAVO-lidmaatschap. Rusland heeft beide landen, die doorgaans vertegenwoordigd zijn bij NAVO-bijeenkomsten, gewaarschuwd geen lid te worden van de NAVO.