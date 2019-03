Model Lotte van der Zee (20) overleden

Ⓒ Instagram

Amsterdam - Lotte van der Zee is woensdagavond overleden. Dat melden haar ouders in een post op haar Instagrampagina. „Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22:47 overleden. Het is super onwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken.”