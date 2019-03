Ook provincies miljoenen kwijt aan wachtgeld

Dat blijkt uit gegevens die het programma EenVandaag heeft opgevraagd bij alle twaalf provincies. Voor het onderzoek vroegen de journalisten bij alle provincies gegevens op over wachtgelduitkeringen in de periode 2014 tot en met 2018.

In totaal keerden zij in die periode 7.717.616 euro uit aan oud-gedeputeerden. De provincie Flevoland was met bijna 1,5 miljoen euro het meeste kwijt. Ook de gemiddelde uitkering was in die provincie met 208.750 euro het hoogst, ruim twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Naast Flevoland was ook Limburg meer dan 1 miljoen euro kwijt. Waar Flevoland dat verdeelde over zeven ex-bestuurders, droeg Limburg wachtgeld af aan dertien oud-gedeputeerden.