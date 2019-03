Dode na melding koolmonoxide, elf personen naar ziekenhuis

De overleden persoon zou volgens buurtbewoners in een van de woningen achter of boven kapperszaak Karizam zijn gevonden. Meteen hierna werd groot alarm geslagen. “We zagen de agenten en brandweer naar binnen gaan met zelfs een bijl om alle andere deuren snel open te rammen”, vertelt een man die langsliep op het moment dat de straat ineens helemaal vol stond met hulpdiensten. Uit het pand boven en naast de kapperszaak werden vervolgens de bewoners opgevangen in een van de vele klaarstaande ambulances.

Ⓒ Peter van Zetten

De politie doet momenteel uitgebreid onderzoek in de panden waar alle ramen openstaan om de koolmonoxide te laten verdwijnen.

’Sluipmoordenaar’

Koolmonoxide is een giftig gas dat ook wel de sluipmoordenaar wordt genoemd omdat je het niet reukloos en smaakloos is. Het kan vrijkomen bij oude slecht onderhouden geisers of gaskachels of cv-installaties. De brandweer waarschuwt regelmatig hiervoor in campagnes en adviseert mensen koolmonoxidemelders te installeren.

De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.