Cel voor chauffeur die overval op waardetransport beraamde

De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de overval in 2016 door chauffeur als insider moet zijn beraamd, omdat het busje niet herkenbaar was als waardetransport. Bovendien was de man afgeweken van de geplande route en had hij de ramen geopend. Daardoor kon zijn collega als bijrijder via het zijraam worden bedreigd met een vuurwapen.

De broer van de chauffeur krijgt eveneens zes jaar cel, omdat hij meedeed aan de overval. Een derde man moet twee maanden langer zitten omdat hij ook hennep heeft geteeld. Een ander krijgt drie maanden cel voor heling, terwijl twee mannen taakstraffen krijgen van 180 uur voor witwassen en het bezit van hennep.

Dure horloges

Bij de overval werden dure horloges van merken als Cartier en Montblanc buitgemaakt met een waarde van ruim 300.000 euro. De bus werd bij het Vondelpark overvallen en de bestuurder moest naar een afgelegen plek rijden. Daar werd de bus door meerdere mannen leeggehaald en in brand gestoken, terwijl de niet betrokken bijrijder er nog in zat.

De mannen moeten aan onder meer de bijrijder een schadevergoeding van ruim 265.000 euro betalen. Twee verdachten zijn vrijgesproken.